День выговоров и увольнений. Наказаны более десятка чиновников Кыргызстана

Премьер-министр Сапар Исаков объявил дисциплинарные взыскания ряду руководителей министерств и ведомств страны.

За низкую исполнительскую дисциплину, предоставление недостоверной и некачественной информации объявлен выговор статс-секретарю Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Самату Борубаеву.

Замечания получили министр юстиции Уран Ахметов, статс-секретарь Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Азамат Эркебаев, статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев.

За неисполнение распоряжения правительства от 28 ноября 2014 года о введении должности уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции в установленном порядке объявлен выговор статс-секретарю Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдухалыку Шамшиеву.

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За недостаточную работу по исполнению бюджета проектов государственных инвестиций за 2017 год получил замечание министр финансов Адылбек Касымалиев, сделаны строгие выговоры министру экономики Артему Новикову, министру образования Гульмире Кудайбердиевой, министру сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбеку Мурашеву, председателю Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбеку Рыскулову, директору Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалыку Рустамову, директору Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Бактыбеку Абдиеву.

За низкую исполнительскую дисциплину, предоставление недостоверной и некачественной информации строгий выговор объявлен министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву.

За недочеты в подготовке соглашения о создании компетентных органов в сфере миграции премьер-министр Сапар Исаков уволил заведующего отделом социального развития Улана Маматканова и заведующего отделом правовой экспертизы аппарата правительства Максатбека Есеналиева.