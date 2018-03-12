День выговоров и увольнений. Наказаны более десятка чиновников Кыргызстана

Премьер-министр Сапар Исаков объявил дисциплинарные взыскания ряду руководителей министерств и ведомств страны.
За низкую исполнительскую дисциплину, предоставление недостоверной и некачественной информации объявлен выговор статс-секретарю Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Самату Борубаеву.
Замечания получили министр юстиции Уран Ахметов, статс-секретарь Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Азамат Эркебаев, статс-секретарь Фонда по управлению государственным имуществом Илияз Ташбаев.
За неисполнение распоряжения правительства от 28 ноября 2014 года о введении должности уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции в установленном порядке объявлен выговор статс-секретарю Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком Абдухалыку Шамшиеву.
За низкую исполнительскую дисциплину, предоставление недостоверной и некачественной информации строгий выговор объявлен министру здравоохранения Талантбеку Батыралиеву.
За недочеты в подготовке соглашения о создании компетентных органов в сфере миграции премьер-министр Сапар Исаков уволил заведующего отделом социального развития Улана Маматканова и заведующего отделом правовой экспертизы аппарата правительства Максатбека Есеналиева.