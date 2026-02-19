13:46
Общество

Кыргызстан и Саудовская Аравия обсудили вторую фазу проекта строительства школ

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев совершил рабочий визит в Эр-Рияд в рамках проекта «Строительство государственных школ (II фаза)».

18 февраля в заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия Улугбек Марипов, генеральный директор Саудовского фонда развития Аль Маршад, а также делегация КР во главе с министром.

В ходе встречи стороны провели официальные переговоры, в рамках которых детально рассмотрен технический план проекта «Строительство государственных школ (II фаза)» и утвержден по взаимному согласию.

Кроме того, обсуждались перечень государственных школ, подлежащих строительству в регионах страны, вопросы обеспечения качества строительных работ, создание современной образовательной инфраструктуры и поэтапная реализация проекта.

Стороны также рассмотрели возможности расширения сотрудничества по привлечению дополнительных инвестиций и финансовых ресурсов для реализации следующей фазы проекта. По итогам встречи они подтвердили готовность продолжать укрепление двустороннего партнерства в сфере реализации инфраструктурных проектов в образовательной сфере.

Следует отметить, что ранее в рамках указанного проекта подписано соглашение на $50 миллионов. В Бишкеке будут построены пять новых школ и семь дополнительных учебных корпусов, а также в Чуйской области — две новые школы. Вместимость этих объектов будет варьироваться от 150 до 1 тысячи учебных мест. Реализация проекта запланирована с 2026 по 2029 год.
