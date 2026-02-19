В селе Шаты открыли новую школу, рассчитанную на 225 учеников

В селе Шаты Тюпского района Иссык-Кульской области открыли новое здание школы № 8 имени Д.Молдогазиева. Оно рассчитано на 225 учеников и заменило корпус, который построен еще в 1965 году.

Новая школа объединила учебный процесс под одной крышей: ранее дети занимались в девяти разрозненных корпусах, проинформировали в пресс-службе МЧС.

Двухэтажное здание включает 16 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, столовую, библиотеку и медицинский кабинет. Кабинеты физики, химии и информатики оснащены современным оборудованием и компьютерами. В учебном заведении установлены системы видеонаблюдения, вентиляции и резервный электрогенератор, который позволит продолжать занятия при отключении света. Для детей с инвалидностью оборудованы лифт и пандусы. Также построены очистные сооружения для сточных вод.

Школа построена при поддержке Всемирного банка по проекту ERIK, который реализует МЧС. Сейчас в республике строят и реконструируют еще 40 общеобразовательных учреждений.