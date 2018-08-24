Вполне ожидаемо. Аукцион по проекту «Безопасный город» признан несостоявшимся

Аукцион по «Безопасному городу» признали несостоявшимся. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Кубаныч Шатемиров.

По его словам, в ходе аукциона система не смогла определить победителя. Сегодня тендерная комиссия признала аукцион несостоявшимся. В ближайшее время его объявят повторно.

«По предварительным данным, причина не связана с проектом «Безопасный город». Мы не намерены отказываться от той модели, которую выбрали», — отметил Кубаныч Шатемиров.

Аукцион состоялся вчера. Однако произошел технический сбой. Система портала государственных закупок не отобразила победителя.

В аукционе приняли участие ОсОО «Мега-Лайн», ОАО «Концерн радиостроения «Вега» и ОАО «Кыргызтелеком». Цену указал только «Мега-Лайн». Табло показало астрономическую сумму — 50 миллиардов 522 миллиона 311 тысяч сомов. После этого чиновники заявили о сбое в системе.