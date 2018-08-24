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Общество

К 90-летию народного писателя. В Баку ученые обсудили феномен Чингиза Айтматова

В Баку завершилась международная конференция «Чингиз Айтматов — феномен, объединяющий народы и человечество».

По данным Посольства Азербайджана в Кыргызстане, состоялась международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения великого писателя тюркского мира Чингиза Айтматова, который является автором уникальных произведений мировой литературы.

Директор Института литературы имени Низами Гянджеви академик Иса Хабиббейли подчеркнул, что большой друг азербайджанского народа Чингиз Айтматов — один из величайших писателей мира и им гордятся не только кыргызы, но и все тюркские народы.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов сказал: «Тюркский мир — это прежде всего духовный мир! Этот постулат успешно доказал своим творчеством великий кыргызский писатель Чингиз Айтматов».

В конференции участвовали ученые и литераторы из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Египта.

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