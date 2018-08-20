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Общество

Атлеты Шотландских игр горцев намерены принять участие в Играх кочевников

Посольство Великобритании в Кыргызстане сообщает, что атлеты Шотландских игр горцев примут участие в III Всемирных играх кочевников. В Чолпан-Ату также прибудут музыканты 19-го полка Королевской артиллерии.

По данным посольства, Кыргызстан также посетит независимый член Палаты лордов парламента Великобритании баронесса Вивьен Стерн. Помимо участия в играх кочевников она намерена провести с официальными лицами обсуждение по вопросам реформы пенитенциарной системы и продвижения прав человека.

Посол королевства Робин Орд-Смит отметил, что гордится тем, что впервые представители Британии примут участие в ВИК.

  
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