Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 22 августа днем без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 39 минут.

Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — микрорайон «Восток-5» (дома № 23, 30), улицы Чуйская, Древесная, Осмонкула;

9.00-18.00 — 10-й микрорайон (дома № 9-12, 16-19, 17/1), улица Камская (дом № 10), село Чон-Арык (улица Мусульманкулова), жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Нарын, Садырбаева);

9.00-17.00 — улица Боконбаева (дом № 245).

Памятные даты

Запатентовано жидкое мыло

Патент на изобретение жидкого мыла зарегистрирован в Нью-Йорке в 1865 году. Автором патента был некто Уильям Шеппард. Он открыл, что, если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь.

Нельзя сказать, что изобретение Шеппарда стало популярным — о нем знали, но для широкого применения жидкому мылу не хватало удобной упаковки.

Такую упаковку, а точнее маленькую бутылочку с пробкой-помпой, в 1980 году придумал предприниматель из Миннесоты Роберт Тейло.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Инга Левченко

Инга Левченко родилась 22 августа 1935 года в Омске. Деда подполковника Советской Армии по долгу службы направили во Фрунзе, куда приехали дочь и внуки. Сорок пять лет профессор Инга Левченко отдала Кыргызскому национальному театру оперы и балета имени А.Малдыбаева. На ее счету постановки танцевальных сцен во многих оперных спектаклях, возобновление на нашей сцене легендарных «Шопенианы», «Пахиты», других произведений. Долгие годы Инга Левченко была основным педагогом-балетмейстером кыргызской балетной труппы. Воспитала плеяду талантливых людей, создавших культурную элиту Кыргызстана. Это Бюбюсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева, Мелис Асылбашев, Эрик Латыпов, Акан Нуртазин и другие артисты (более 350 специалистов). Талант Левченко оценили и за рубежом. Как балетмейстер-постановщик Инга Евгеньевна работала над спектаклями в театрах Египта и Ирана. В 1987-м ей присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР. Она награждена медалями зарубежных стран и медалью «Данк». Указом президента в 2008 году за большой вклад в развитие театрального искусства республики ей присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Умерла 13 июля 2009 года.

У кого намечается той

Темир Бирназаров

Родился 22 августа 1965 года в Нарыне. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Наталья Кулматова

Родилась 22 августа 1965 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Кыргызстан».

Бакыт Шаршембиев

Родился 22 августа 1976 года в селе Курпулдек Чуйской области. Председатель Государственного комитета технологий и связи.

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