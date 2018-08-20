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Общество

Реконструкция Исторического музея. Как будет выглядеть экспозиция

Фото Исторического музея. Переселение народов тюркских каганатов

В Историческом музее завершается реконструкция. Еще до завершения работ разгорелся скандал из-за незаконного использования бюджетных средств.

Депутатов Жогорку Кенеша возмутили необоснованно дорогие и неуместные в музее арт-объекты. Только на покупку мебели для входной зоны и фойе потратили 224 тысячи евро. Один столб из дерева для инсталляции «Барсбек» стоит $600. Всего их 58. Выяснилось, что подрядчиков нанимали без тендера. Поставщики оборудования и мебели также выполняли прямой заказ.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Предварительная дата открытия музея — 30 августа. Сотрудники работают над вывесками, переводят их на английский язык. Вся экспозиция «Кыргызстан с древних времен до наших дней» логически выстроена.

«Экспозиция начинается от каменного века и заканчивается новейшей историей. В музее хранятся жертвенники сакских времен, которые уже рассказывают нам о верованиях людей, живших на Тянь-Шане. Артефакты доказывают, что кыргызы возникли не как пришлый народ, а от смешения сакских племен, усуней», — сообщил 24.kg директор музея Кенешбек Алмакучуков.
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