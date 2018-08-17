В Кыргызстане пройдет велосипедная горная гонка «Шелковый путь», участники которой должны будут находить пищу, воду, помощь в городах и деревнях вдоль маршрута. Об этом сообщает Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма.

В гонке протяженностью 1 тысяча 700 километров примут участие 95 велосипедистов из 26 стран мира. Маршрут пройдет от Бишкека до Чон-Кемина через Сон-Куль, Кель-Суу и Иссык-Куль. При этом участники соревнования не будут получать никакой внешней помощи.

В департаменте отмечают, что горная гонка «Шелковый путь» — одноступенчатая, неподдерживаемая гонка на горных велосипедах, которая будет проводиться ежегодно в течение последних двух недель августа.

В отличие от большинства велопробегов она не разделяется на несколько коротких этапов. Участники должны будут посетить три контрольных точки, во время гонки GPS-трекеры будут передавать их местоположение.

Эти данные будут отображаться на гоночной карте, которая покажет зрителям точное положение гонщиков и позволит им следить за гонкой.

Один из организаторов мероприятия — директор компании Silkroad Mountainrace (Горная гонка «Шелковый путь») Нельсон Трис — решил провести его в Кыргызстане после участия в Трансконтинентальной велосипедной гонке, проходящей в том числе и на территории нашей страны в 2013 году.

«Самая большая привлекательность Кыргызстана — естественная обстановка и то, что вас поражает первым, особенно, если вы приехали из Европы: как нетронута окружающая среда обитания. Есть огромные пространства пустыни и гор. Это место, изолированное своей географией, несмотря на то, что оно находится на древнем Шелковом пути. С практической точки зрения, вам не нужна виза для въезда в Кыргызстан, обратные рейсы из Европы довольно разумные, и страна действительно достаточно безопасна. Скорее всего, вы вернетесь с постоянными воспоминаниями о Кыргызстане», — цитируют Нельсона Триса в Департаменте туризма.

Официальный старт состоится завтра, 18 августа, в 9.00 на территории возле главного входа Ботанического сада имени Э. Гареева.