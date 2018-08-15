Верховный суд оставил экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова под арестом

Коллегия Верховного суда сегодня оставила в силе решение двух нижестоящих инстанций о содержании Албека Ибраимова под стражей в СИЗО ГКНБ.

Экс-мэр Бишкека будет под арестом весь период следственных мероприятий.

Адвокат обвиняемого в коррупции бывшего градоначальника Сергей Слесарев настаивает, что задержание его подзащитного незаконно. Однако коллегия ВС КР считает доводы юриста неубедительными. Верховный суд согласился с решением районного и городского судов о том, что бывший градоначальник обвиняется в совершении тяжкого преступления — коррупции, поэтому должен находиться под стражей.

Албек Ибраимов будет находиться в СИЗО ГКНБ до 29 августа 2018 года.