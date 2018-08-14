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Общество

По проекту «Безопасный город» проведут аукцион

По проекту «Безопасный город» проведут аукцион. Об этом 24.kg сообщила и.о. пресс-секретаря Государственного комитета информационных технологий и связи Зирек Асанова.

По проекту предусмотрены оснащение по республике 38 перекрестков и 52 стационарных рубежей камерами фиксации нарушений, а также обеспечение 20 передвижными аппаратно-программными комплексами.

Окончательную стоимость проекта определят по результатам онлайн-аукциона, где стартовая сумма определена в размере 2 миллиардов 552 миллионов 706 тысяч 240 сомов.

Следует отметить, что с подрядчиком, ставшим победителем аукциона, рассчитаются только по факту оплаченных штрафов и по цене онлайн-аукциона.

«Таким образом, государство не потратит ни сома из имеющихся средств, а потенциальный подрядчик будет заинтересован в предоставлении качественной, стабильной и своевременной услуги», — отметила Зирек Асанова.
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