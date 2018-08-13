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Общество

В Аксыйском районе продают волчат. Госэкотехинспекция не в курсе

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области продают волчат. Объявление о продаже диких животных разместили на одном из сайтов.

Редакция связалась с хозяином диких животных Керималы Ниязбековым. Он сообщил, что цена одного волчонка составляет 10 тысяч сомов.

«Я поймал их, когда охотился. Тогда они были совсем маленькими. Всего у меня трое волчат. Им по три месяца. Сейчас некоторые просят скинуть цену до 8 тысяч сомов. Кормлю тем, что едят собаки», — рассказал Керималы Ниязбеков.

На вопрос, знает ли он, что в Кыргызстане запрещена продажа диких животных, мужчина ответил, что не в курсе этого.

24.kg связалось с пресс-службой Госэкотехинспекции. Однако там ответили, что не владеют информацией о торговле волчатами.
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