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Общество

Подготовка к «Безопасному городу». Вскрытие тендерных заявок перенесли

Дату вскрытия тендерных заявок по «Безопасному городу» перенесли. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Тендер объявили 20 июля. Вскрытие предложений должно было состояться 10 августа. Однако его перенесли на 23 августа.

Как рассказал 24.kg глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, когда закупающая организация вносит изменения в конкурсную документацию, она должна продлить окончательный срок предоставления конкурсных заявок. Это даст поставщикам возможность учесть в своих конкурсных заявках внесенные изменения. «Более никаких продлений не предусмотрено. Вскрытие состоится 23 августа», — заверил он.

По проекту предусмотрено оснащение 38 перекрестков, 52 стационарных рубежей камерами фиксации нарушений, а также обеспечение 32 передвижными аппаратно-программными комплексами. На это потратят 2,5 миллиарда сомов.
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