В Бишкеке на ремонт закрывают участок улицы Уметалиева

В Бишкеке на ремонт закрывают очередной участок улицы Уметалиева — между проспектом Чуй и улицей Киевской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ремонт проводят в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека»: заменят дорожное полотно и установят новые бордюры.

«Работы планируется завершить 28 августа. В этом году улицу Уметалиева отремонтируют на участке протяженностью почти 2 километра, от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева», — отметили в мэрии.