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Общество

На Украине официально вводится нацистское воинское приветствие

Традиционное воинское приветствие советского образца на Украине заменят на лозунг украинских нацистов «Слава Украине!» — «Героям слава!». Об этом сегодня заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает eadaily.com.

Впервые официально лозунг прозвучит 24 августа на параде в Киеве по случаю Дня независимости страны. Сегодня на репетиции парада, прошедшей на аэродроме завода «Антонов», Полторак уже кричал «Слава Украине!», а репетиция проходила под марш украинских националистов.

Как сообщается, в параде примут участие 4,5 тысячи военнослужащих и 250 единиц техники. Полторак отметил, что в этом году впервые в параде примут участие 24 подразделения Вооруженных сил, Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и других силовых подразделений. Впервые в праздничном шествии примет участие парадный расчет девушек-курсантов из Военного института Киевского университета имени Тараса Шевченко. Откроют парад ветераны и участники карательной операции на Донбассе. Также ожидается «участие военнослужащих стран-партнеров». 

Впервые лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» приняли в качестве приветствия в Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии весной 1941 года.
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