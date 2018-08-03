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Общество

В Кыргызстане изменили порядок избрания ректоров вузов

В Кыргызстане изменили порядок избрания ректоров вузов. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал поправки в Закон «Об образовании», принятые Жогорку Кенешем 21 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно новой редакции закона, избранным руководителем вуза считается кандидат, набравший более половины голосов от числа принявших участие в выборах. Избранный кандидат утверждается в должности руководителя государственного вуза в течение 10 дней.

Ранее премьер-министр назначал одного из трех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов на выборах.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня опубликования.
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