Преподавателям урезают зарплату. В КРСУ прокомментировали заявление депутата

Ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Денис Фомин-Нилов прокомментировал заявление депутата Дастана Бекешева о сокращении зарплат преподавателям.

«Мы не режем зарплаты и не сокращаем, а в строгом соответствии с дорожной картой, определенной приказом Минобрнауки КР, по созданию университетов формата 4.0, внедряем систему эффективного контракта», — пояснил Денис Фомин-Нилов.

По его словам, недопустимо, когда одному преподавателю за 45 минут работы платят 10 тысяч сомов и более формально за четыре часа работы, а у другого при очень интенсивной нагрузке те же 45 минут стоят 200 сомов.

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«Хотя формально и один, и другой за месяц получили по 40 тысяч сомов. Необходимо оценивать по реальным делам и заслугам. Как говорится, кто не работает, тот не ест, или как потопаешь, так и полопаешь. Надбавки и стимулирующие выплаты должны выплачиваться тем, кто долго и интенсивно работает, качественно и без нарушений дисциплины», — подчеркнул ректор.

Он отметил, что в университете имеется инструмент исследовательских мини-грантов как надбавка за работу по научному направлению в размере 30 тысяч сомов в месяц.

«И это полностью благодаря финансовой поддержке со стороны Российской Федерации, потому как сам университет с той его экономикой и бюджетом как сейчас такую бы программу поддержки исследований не мог бы себе позволить», — заметил Денис Фомин-Нилов.

Ранее депутат парламента Дастан Бекешев заявил, что преподавателям КРСУ урезают зарплату. «Это неправильно. Надо создать управляющий совет. Ректор что хочет, то и делает, а преподаватели жалуются», — сказал он.