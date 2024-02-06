Образована Академия ГКНБ имени генерал-лейтенанта Анарбека Бакаева

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ «Об образовании Академии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева».
В целях создания единой системы многоуровневой подготовки высококвалифицированных специалистов, управленческих и научно-педагогических кадров для органов национальной безопасности, расширения научно-исследовательской базы по вопросам обеспечения национальной безопасности Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики», руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:
1. Образовать на базе Института профессиональной переподготовки и повышения квалификации Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева Академию Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева.
2. Кабинету Министров Кыргызской Республики принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
3. Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики в установленном порядке:
— произвести государственную регистрацию Академии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева в органах юстиции;
— утвердить устав Академии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики имени генерал-лейтенанта А.К. Бакаева;
— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.