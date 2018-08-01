2 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — жилмассив «Энесай» (улицы Энесай-12, Энесай-15), 6-й микрорайон, 32/1, 34/1, 35/1, 36/1;

9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Кок-Жайык, Шоокум);

9.00-17.00 — улицы Боконбаева, 3, Абдрахманова, 146, Тоголока Молдо, Сухомлинова, Айни, Табалдиева, Джаманбаева, Водопроводная, Токтогула, М.Сагынбая, К.Акиева, жилмассив «Касым» (улицы Салтанат, Профсоюзная), п ереулок Джольский, бульвар Молодой Гвардии;

15.00-17.00 — улицы Л.Толстого, Байтик баатыра.

В Чуйской области:

10.00-17.00 — село Камышановка (улица Пионерская);

9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Токтогула, Полевая), села Учкун (улица Береговая), Новопавловка (улицы Северная, Деповская, Корсаковых, Крупской, Луговая, Репина, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Лавровых), Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жылжымышова, Жыламыш), Заря (улицы Новая, Пушкина, Фрунзе), Джаны-Пахта (улица Зеленая), Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная), Петровка (переулок Новый), Садовое (улица Токтогула), Тюлек (улица Школьная), Петровка (детский санаторий, улица Заводская), Арашан, Татыр (улицы Аламудун, Бектенбаева, 2-е отделение), Чункурчак, Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Виноградная), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошконбека, Полевая), Арашан (улицы Клубная, Акматова, Кошонбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая), Карла Маркса (улицы Шоссейная, Фрунзе, 22-го партсъезда, Молодой Гвардии), Арашан (улицы Татырская, Бектембаева), Лебединовка (улица Набережная), Восток (улицы Мирная, Весенняя, Ленина, Тельмана, Карла Маркса);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кара-Балтинская, Тимирязева, Береговая, Энергетическая), села Новониколаевка (улицы Западная, Энгельса, Пушкина, Октябрьская, Первомайская, Юбилейная, Луговая, Крупской, Пионерская, Зеленая), Степное (улица Центральная);

13.00-17.00 — село Александровка (улицы Фрунзе, Почтовая, Пионерская, Ключевая).

В Иссык-Кульской области: