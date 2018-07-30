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Общество
Сюжет: Дело «Дастана» (15)

Адвокат: В отношении Албека Ибраимова применяли физическую силу

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение меры пресечения бывшему мэру столицы Албеку Ибраимову.

Адвокат подсудимого Сергей Слесарев заявил, что следствие нарушило уголовно-процессуальное законодательство. В частности, порядок задержания.

«Первомайский районный суд нарушил принципы Конституции в части того, что никого не могут заключить под стражу иначе как в порядке, предусмотренном законом. Дело открытое, за исключением охраны государственной тайны. Суд закрыл заседание и не объяснил этого. Родственники, близкие, журналисты не смогли зайти в зал заседания», — сказал Сергей Слесарев.

Он отметил, что Первомайский районный суд при рассмотрении меры пресечения в одностороннем порядке вынес решение об аресте Албека Ибраимова.

«По сути, ГКНБ задержал свидетеля, поскольку Албека Ибраимова ранее допрашивали как свидетеля. Задержание проводил отряд спецназначения с применением спецсредств. Отключили все средства связи, применили физическую силу в отношении Албека Ибраимова, охранников дома и жителей села», — рассказал Сергей Слесарев.

Адвокат просил суд изменить меру пресечения бывшему мэру на не связанную с арестом.

Экс-мэра Бишкека задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене. Его заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 29 августа 2018 года.

Позже Албеку Ибраимову предъявили обвинение в коррупции. По версии следствия, он, используя свои полномочия, организовал с другими должностными лицами мэрии преступную схему по незаконному выводу муниципальных земельных участков, расположенных в южной зоне Бишкека.
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