«Безопасный город». Определены новые виды нарушений и штрафы за них

Министерство юстиции готовится к внедрению проекта «Безопасный город» и приводит в соответствие законодательство.

Предлагается определить ответственность собственников автомобилей по административным правонарушениям, зафиксированных системой фото- и видеофиксации. Вводимая норма будет способствовать активному переоформлению машин, исключая покупку по доверенности.

Чтобы увеличить сбор штрафов, предлагается установить возможность уплаты половины суммы административного штрафа при оплате его до истечения шести дней с момента вынесения постановления. Такая возможность будет только у водителей, которые совершили менее трех нарушений за один год.

Постановления за нарушения, зафиксированные камерами, предлагают отправлять только в том случае, если нарушитель не уплатил штраф после СМС-оповещения.

В законопроекте предусматривается административная ответственность водителей за нарушение требований правил перевозки детей без использования автокресел и удерживающих устройств.

Вводятся новые виды нарушений и ответственность за них — выброс мусора и иных предметов водителями и пассажирами из автомобиля, попрошайничество на дорогах, предоставление водителем недействительных прав, невыполнение водителем требований сотрудников ГУОБДД, отказ предоставить документы.

Повреждение дороги, улицы, железнодорожного переезда или другого дорожного сооружения, а также выброс мусора и предметов в неустановленных местах, плевание влечет наложение штрафа в 5 тысяч 500 сомов, управление автомобилем без водительского удостоверения – 1 тысяча сомов.