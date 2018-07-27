Вторая попытка. Диего Марадона сделал предложение 28-летней красавице

Знаменитый футболист Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней подруге Росио Оливе. Как сообщил сам аргентинец, девушка ответила согласием. Об этом сообщили мировые СМИ.

Предложение Марадона сделал в Буэнос-Айресе на праздновании дня рождения Оливы. Известно при этом, что в 2014 году футболист, которому в тот момент было 53 года, уже делал девушке предложение, но затем пара со скандалом рассталась. Диего обвинил подругу в краже часов и ювелирных изделий, а она в ответ публично жаловалась, что ухажер бил ее.