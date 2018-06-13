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Общество

В Анталии было хорошо. Замглавы МВД Данияр Абдыкаров пришел на работу

Заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров пришел на работу и отчитался о прибытии из за границы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД. 

Уточняется, что он доложил руководству о прибытии в Бишкек. Так как его законный отпуск еще не окончен, Данияр Абдыкаров продолжит отдыхать.

В ведомстве напомнили, что по результатам служебного расследования в отношении замглавы МВД примут решение.

Напомним, ранее появилась информация о том, что заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров покинул страну и уехал в Турцию.  

Данияр Абдыкаров является одним из наиболее часто подвергающихся критике представителей руководства МВД. С его именем связан ряд скандалов. В частности, сотрудники одного из городских отделений милиции пожаловались бывшему тогда министром внутренних дел Улану Исраилову на вымогательства со стороны его заместителя. Начальник ГОМ данные сведения не подтвердил.

В начале 2018 года прошла информация, что заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров и начальник ГУВД Бишкека Мирлан Мухтаров причастны к международным угонам автомобилей. МВД и ее поспешило опровергнуть.

Известно, что в системе МВД Данияр Абдыкаров заведует кадровыми вопросами. Без его участия не решается ни один вопрос назначения сотрудников милиции на ту или иную должность.
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