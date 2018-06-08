МВД: Замминистра Данияр Абдыкаров выйдет из отпуска 12 июня

Пресс-служба МВД связалась с замминистра и выяснила, что Данияр Абдыкаров действительно взял краткосрочный отпуск 3 июня и со своей семьей, а именно с супругой и сыном, вылетел в Турцию на отдых.

«Так как 3 июня был выходной, он не успел оформить разрешение на выезд. У него имеется на руках обратный билет в Бишкек на вечер 11 июня. Во вторник, 12 июня, заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров выйдет на работу. По вопросу выезда за границу без согласования он даст пояснения по возвращении», — объяснили в ведомстве.

Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров покинул страну и уехал в Турцию. Пользователи предположили, что генерал милиции «Абдыкаров почуял, что под ним дымится кресло», и посчитали скорый отъезд побегом.