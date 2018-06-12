Министерство транспорта и дорог обещает завершить строительство дороги Балыкчи — Корумду осенью. Об этом ИА «24.kg» рассказали в ведомстве.

Рабочие китайской компании «Лонг Хай» пожаловались, что им опять не платят зарплату. В Минтрансе отметили, что все выплаты произведены в срок согласно акту выполненных работ. Задержек нет.

Финансирование будет осуществляться и далее только по акту выполненных работ. Строительство планируется завершить к III Всемирным играм кочевников. Напомним, Игры стартуют в Чолпон-Ате 2 сентября.