Дети продолжают быть дешевой рабочей силой. Больше всего их в Ошской области

Сегодня Всемирный день борьбы против детского труда. Чиновники Кыргызстана проблему признают и обещают ее искоренить.

А пока, по данным Национального статистического комитета, чаще всего в Кыргызстане детский труд используется в сельском хозяйстве. В сфере услуг, торговле, туризме заняты до 6 процентов детей.

Из общего количества выявленных случаев наиболее высокие показатели детского труда отмечены в Ошской (80,7 процента) и Нарынской областях (более 70 процентов). Реже всего детский труд используется в Бишкеке.

По данным специалистов Международной организации труда, привлекают к работе детей с шести до 13 лет. Экплуатируют чаще мальчиков, чем девочек. Почти все работающие дети пытаются совмещать работу с учебой.