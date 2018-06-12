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Общество

Дети продолжают быть дешевой рабочей силой. Больше всего их в Ошской области

Сегодня Всемирный день борьбы против детского труда. Чиновники Кыргызстана проблему признают и обещают ее искоренить.

А пока, по данным Национального статистического комитета, чаще всего в Кыргызстане детский труд используется в сельском хозяйстве. В сфере услуг, торговле, туризме заняты до 6 процентов детей.

Из общего количества выявленных случаев наиболее высокие показатели детского труда отмечены в Ошской (80,7 процента) и Нарынской областях (более 70 процентов). Реже всего детский труд используется в Бишкеке. 

По данным специалистов Международной организации труда, привлекают к работе детей с шести до 13 лет. Экплуатируют чаще мальчиков, чем девочек. Почти все работающие дети пытаются совмещать работу с учебой. 

При этом по всему Кыргызстану за последние годы с 12 до 18 процентов выросло число детей, вовлеченных в опасные виды труда.

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