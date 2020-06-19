В Караколе подростки работали на рынках, убойных цехах, СТО и автомойках. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, в ходе рейда «Подросток-труд» при участии представителей омбудсмена, отдела образования, госэкотехинспекции, органов по защите детей в Караколе выявлены факты использования детского труда.

Восьмерых несовершеннолетних использовали в качестве рабочей силы.

«Из них на рынках было выявлено три подростка, автомойках —трое, в убойных цехах — двое работающих несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки по выявлению использования детского труда проходили в дневное время в торгово-рыночных комплексах, СТО, автомойках и в других хозяйствующих субъектах, расположенных на территории города.

С работодателями, родителями и детьми проведена разъяснительная работа о недопущении к труду подростков младше 14 лет.