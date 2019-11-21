Сироту, которого заставляли пасти скот, определили в детский дом

Несовершеннолетнего Илью, которого чужие люди заставляли пасти скот, определили в частный детский дом «Дружная семья» в селе Семеновка Иссык-Кульской области. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда и социального развития.

По данным пресс-службы ведомства, создана комиссия по выяснению всех обстоятельств дела, в которую вошли представители аппарата омбудсмена, Минобразования и Минсоцразвития, Центра помощи детям при мэрии Каракола, правозащитного центра «Спектр».

В ходе проверки установлено, что 9-летний Илья проживал в доме Ш.Р.А. в селе Курменты Тюпского района с августа 2019 года. Его родители в 2012-м устроились на работу к Ш.Р.А. Мама Ильи умерла в 2017 году, отец, передав ребенка Ш.Р.А. в августе 2019-го, через несколько дней повесился.

По итогам заседания комиссии по делам детей Тюпской райгосадминистрации решили определить мальчика в частный детский дом «Дружная семья».