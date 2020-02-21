В Кыргызстане растет число детей, оставшихся без присмотра родителей

В Кыргызстане 40 процентов детей школьного возраста привлекается к труду. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил депутат Жыргалбек Турускулов.

По его данным, в прошлом году только за два месяца к труду были привлечены 45 тысяч школьников.

«Количество детей с инвалидностью составляет 30 тысяч. Растет число детей, оставшихся без присмотра родителей. В 2019 году 5 тысяч 369 детей оказались в трудной ситуации», — проинформировал Жыргалбек Турускулов.

По данным вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, у 175 тысяч детей родители находятся в трудовой миграции.

Бюджет Министерства социального развития составляет 11 миллиардов 700 миллионов сомов.

Фракция рассматривает вопрос об исполнении законов в области социальной защиты населения.