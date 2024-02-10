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Подростковый труд. В Бишкеке проверили объекты, где работают дети

В Бишкеке провели профилактическое мероприятие под наименованием «Подростковый труд». Об этом сообщает УВД Октябрьского района столицы.

Цель мероприятия — не допускать фактов найма подростков на работу, которая подвергает риску благосостояние, образование, физическое или нравственное здоровье ребенка или замедляет его моральное или социальное становление.



По данным ведомства, инспекторы по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД проверили торговые центры, рынки, автомойки, строящиеся объекты и другие места возможной концентрации детей, расположенные на территории района.

Выявленные факты будут направлены в службу по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции для дальнейшего разбирательства.

В мероприятии приняли участие также специалисты отдела по поддержке семьи и детей управления социального развития по Октябрьскому административному району Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286461/
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