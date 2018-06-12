Министерство транспорта и дорог определилось с подрядчиком проекта по улучшению транспортного коридора ЦАРЭС 3 (автодорога Бишкек — Ош), фаза 4, участок Маданият — Джалал-Абад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Тендерные предложения подали четыре компании — Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co. (Китай), Gezhouba Group Company (Китай), ООО «Корпорация «Евротракт» (Россия), ОсОО «АзВирт» (Азербайджан).

Заявки первых трех компаний признали не соответствующими требованиям. ОсОО «АзВирт» предложило наименьшую цену — 3 миллиарда 536,4 миллиона сомов. Продолжительность контракта — 36 месяцев.

Контракт предусматривает подготовку детального проекта и строительство дороги.