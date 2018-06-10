Ошские события 2010 года. Пытали, сломали жизнь, бросили...

Фото ИА «24.kg». Шукурулло Кочкаров дома, июнь 2018 года

Одно из уголовных дел по июньским событиям 2010 года временно приостановлено в связи с тяжелым заболеванием подсудимого Шукурулло Кочкарова.

Восемь лет в статусе подсудимого

Жителя села Мады Кара-Суйского района Шукурулло Кочкарова задержали 18 июля 2010 года. Вместе с еще пятью жителями района его обвинили в участии в массовых беспорядках. С целью получить признание в вине на следствии в отношении всех шестерых подсудимых применяли жестокие пытки. Подследственным не была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, а истязания отразились на их дальнейшей жизни. Уголовное дело по факту пыток так и не было возбуждено.

Шукурулло Кочкаров заболел, и с каждым годом его самочувствие только ухудшается, а медкарта пополняется новыми сложными диагнозами, в том числе и неизлечимыми. Согласно медицинским документам, находясь в заключении, Кочкаров постоянно болел: в 2010 году у него был бронхит, в 2011-м — лихорадка, в 2012-м — менингит.

В 2014 году Ошский областной суд осудил его на 6 лет лишения свободы, признав виновным по статьям «Соучастие в убийстве на почве межнациональной вражды, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Участие в массовых беспорядках».

К этому времени срок его пребывания в Госучреждении исполнения наказаний № 25 в Оше превысил назначенный судом срок лишения свободы, и его отпустили.

Но областная прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде, который направил дело на новое рассмотрение в Ошский городской суд.

Тяжелый диагноз

Однако близкие Кочкарова об этом не знали и увезли его в Казахстан к родственникам. Увы, там ему стало еще хуже, он уже не мог самостоятельно передвигаться, и было решено вернуться в Ош на лечение. 18 октября 2015 года мужчину задержали на границе и водворили в ГУИН № 25. При этом его осмотрели врачи, на консилиуме после осмотра ему поставили диагноз «туберкулезный менингоэнцефалит». Больной рассказал, что за ним ухаживали сокамерники.

Во время процесса в Ошском городском суде в 2015 году мать подсудимого Шаропат Кочкарова высказывала опасения, что сын может скончаться, и просила отпустить его домой.

Выступивший на суде Адилбек Байзаков, на тот момент начальник медсанчасти ГУИН № 25, отметил, что в заведении нет условий для ухода за тяжелобольным Кочкаровым: ему требуются микрохирургические операции, которые проводят только за рубежом, а назначенное в заключении лечение не дает положительных результатов.

Фото ИА «24.kg». Шукурулло с отцом, июнь 2018 года

Байзаков добавил, что впервые за 20 лет своей практики видит пациента в таком состоянии, и ему до конца не ясен диагноз подсудимого.

Даже государственный обвинитель не был против изменения меры пресечения с заключения на домашний арест.

Суд отпустил Кочкарова домой, и дело было временно приостановлено до улучшения здоровья подсудимого. Но на этом злоключения человека, подвергшегося пыткам, не закончились, его дело было перенаправлено в Кара-Суйский районный суд.

Между небом и землей

В течение пяти лет Кочкарова защищал адвокат Улугбек Усманов при поддержке правозащитных организаций, но адвокат скончался более года назад из-за болезни. В мае 2018 года районный суд возобновил процесс, и потребовалось присутствие Кочкарова.

Правозащитники направили запрос о приостановлении уголовного дела с приложением выписок из медицинских документов ошской межобластной клинической больницы, где Кочкаров находился на стационарном лечении в отделении неврологии с диагнозом «болезнь Штрюмпеля, нижняя наследственная спастическая параплегия, спорадический случай с нарушением функций тазовых органов по типу задержки». Врачи дали пояснение, что больной не может самостоятельно передвигаться.

В середине мая райсуд вынес постановление о временном приостановлении рассмотрения дела до улучшения состояния здоровья подсудимого. Таким образом, в настоящее время Кочкаров не осужден, но и не свободен...

Спутники жизни — кровать и телефон

После ареста и судов семья Кочкарова продала дом и земельный участок в селе Мады и перебралась в недостроенный, без удобств, небольшой дом на окраине Оша. Полученные средства потратили на оплату лечения, так как мать Шукурулло — 62-летняя Шаропат — тоже сильно заболела и сейчас находится на лечении в отделении неврологии, где совсем недавно проходил лечение сын.

Сутками напролет тяжелобольной 39-летний Шукурулло лежит на кровати в маленькой комнате, под рукой сотовый телефон для связи с миром: оставшимися друзьями, родным 10-летним сыном, который вместе с матерью находится в другой стране. Его семья распалась после череды бесконечных проблем.

Шукурулло рассказал, что в свое время в школе он закончил всего четыре класса, пошел учеником к плотнику. Постоянно работал, объездил многие районы и города страны, выполняя заказы. Считает себя необразованным, не интересуется чтением.

Рядом с кроватью на низком столике стоят чайник с чаем и одинокая пиала. Чтобы сесть, Шукурулло требуется посторонняя помощь, так как нижняя часть позвоночника его не слушается.

Отец, медсестра, врач...

Сейчас за ним ухаживает 65-летний отец Саидазиз Кочкаров, который сам имеет заболевание глаз, но до сих пор не занялся оформлением документов на инвалидность. Саидазиз работал мотористом на автобазе и получает пенсию всего 2,3 тысячи сомов.

Фото ИА «24.kg». Саидазиз Кочкаров страдает заболеванием глаз

В 2016 году Шукурулло наконец оформил инвалидность, знакомые помогали ему организовать посещения госорганов при сборе документов и освидетельствовании. Его пенсия составляет 5,2 тысячи сомов, ее большая часть уходит на лекарства. Примерно каждые полгода мужчина проходит лечение в больнице в течение 10-13 дней. Лечение бесплатное, но приходится покупать некоторые лекарства. В обычные дни его навещают медсестра и врач.

Престарелый отец один не в силах вывести больного сына на прогулку на свежий воздух, а тому очень не хватает общения, поддержки. Недавно районное управление социальной защиты выделило инвалидное кресло, которое помогли собрать знакомые. Теперь мужчине с помощью отца предстоит научиться им пользоваться.

История Шукурулло Кочкарова — печальный пример того, как пытки ломают судьбы людей, а виновные не привлекаются к ответственности за нарушение закона.

Семья тяжелобольного человека надеется, что в деле о применении к нему запрещенных методов дознания (пыток) помогут правозащитники, а пока его отец обращается с просьбой помочь сыну восстановить здоровье по разным программам поддержки жертв пыток.