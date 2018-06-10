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Общество

Ошские события 2010 года. Пытали, сломали жизнь, бросили...

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Шукурулло Кочкаров дома, июнь 2018 года

Одно из уголовных дел по июньским событиям 2010 года временно приостановлено в связи с тяжелым заболеванием подсудимого Шукурулло Кочкарова.

Восемь лет в статусе подсудимого

Жителя села Мады Кара-Суйского района Шукурулло Кочкарова задержали 18 июля 2010 года. Вместе с еще пятью жителями района его обвинили в участии в массовых беспорядках. С целью получить признание в вине на следствии в отношении всех шестерых подсудимых применяли жестокие пытки. Подследственным не была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, а истязания отразились на их дальнейшей жизни. Уголовное дело по факту пыток так и не было возбуждено.

Шукурулло Кочкаров заболел, и с каждым годом его самочувствие только ухудшается, а медкарта пополняется новыми сложными диагнозами, в том числе и неизлечимыми. Согласно медицинским документам, находясь в заключении, Кочкаров постоянно болел: в 2010 году у него был бронхит, в 2011-м — лихорадка, в 2012-м — менингит.

В 2014 году Ошский областной суд осудил его на 6 лет лишения свободы, признав виновным по статьям «Соучастие в убийстве на почве межнациональной вражды, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Участие в массовых беспорядках».

К этому времени срок его пребывания в Госучреждении исполнения наказаний № 25 в Оше превысил назначенный судом срок лишения свободы, и его отпустили.

Но областная прокуратура обжаловала приговор в Верховном суде, который направил дело на новое рассмотрение в Ошский городской суд.

Тяжелый диагноз

Однако близкие Кочкарова об этом не знали и увезли его в Казахстан к родственникам. Увы, там ему стало еще хуже, он уже не мог самостоятельно передвигаться, и было решено вернуться в Ош на лечение. 18 октября 2015 года мужчину задержали на границе и водворили в ГУИН № 25. При этом его осмотрели врачи, на консилиуме после осмотра ему поставили диагноз «туберкулезный менингоэнцефалит». Больной рассказал, что за ним ухаживали сокамерники.

Во время процесса в Ошском городском суде в 2015 году мать подсудимого Шаропат Кочкарова высказывала опасения, что сын может скончаться, и просила отпустить его домой.

Выступивший на суде Адилбек Байзаков, на тот момент начальник медсанчасти ГУИН № 25, отметил, что в заведении нет условий для ухода за тяжелобольным Кочкаровым: ему требуются микрохирургические операции, которые проводят только за рубежом, а назначенное в заключении лечение не дает положительных результатов.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Шукурулло с отцом, июнь 2018 года

Байзаков добавил, что впервые за 20 лет своей практики видит пациента в таком состоянии, и ему до конца не ясен диагноз подсудимого.

Даже государственный обвинитель не был против изменения меры пресечения с заключения на домашний арест.

Суд отпустил Кочкарова домой, и дело было временно приостановлено до улучшения здоровья подсудимого. Но на этом злоключения человека, подвергшегося пыткам, не закончились, его дело было перенаправлено в Кара-Суйский районный суд.

Между небом и землей

В течение пяти лет Кочкарова защищал адвокат Улугбек Усманов при поддержке правозащитных организаций, но адвокат скончался более года назад из-за болезни. В мае 2018 года районный суд возобновил процесс, и потребовалось присутствие Кочкарова.

Правозащитники направили запрос о приостановлении уголовного дела с приложением выписок из медицинских документов ошской межобластной клинической больницы, где Кочкаров находился на стационарном лечении в отделении неврологии с диагнозом «болезнь Штрюмпеля, нижняя наследственная спастическая параплегия, спорадический случай с нарушением функций тазовых органов по типу задержки». Врачи дали пояснение, что больной не может самостоятельно передвигаться.

В середине мая райсуд вынес постановление о временном приостановлении рассмотрения дела до улучшения состояния здоровья подсудимого. Таким образом, в настоящее время Кочкаров не осужден, но и не свободен...

Спутники жизни — кровать и телефон

После ареста и судов семья Кочкарова продала дом и земельный участок в селе Мады и перебралась в недостроенный, без удобств, небольшой дом на окраине Оша. Полученные средства потратили на оплату лечения, так как мать Шукурулло — 62-летняя Шаропат — тоже сильно заболела и сейчас находится на лечении в отделении неврологии, где совсем недавно проходил лечение сын.

Сутками напролет тяжелобольной 39-летний Шукурулло лежит на кровати в маленькой комнате, под рукой сотовый телефон для связи с миром: оставшимися друзьями, родным 10-летним сыном, который вместе с матерью находится в другой стране. Его семья распалась после череды бесконечных проблем.

Шукурулло рассказал, что в свое время в школе он закончил всего четыре класса, пошел учеником к плотнику. Постоянно работал, объездил многие районы и города страны, выполняя заказы. Считает себя необразованным, не интересуется чтением.

Рядом с кроватью на низком столике стоят чайник с чаем и одинокая пиала. Чтобы сесть, Шукурулло требуется посторонняя помощь, так как нижняя часть позвоночника его не слушается.

Отец, медсестра, врач...

Сейчас за ним ухаживает 65-летний отец Саидазиз Кочкаров, который сам имеет заболевание глаз, но до сих пор не занялся оформлением документов на инвалидность. Саидазиз работал мотористом на автобазе и получает пенсию всего 2,3 тысячи сомов.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Саидазиз Кочкаров страдает заболеванием глаз

В 2016 году Шукурулло наконец оформил инвалидность, знакомые помогали ему организовать посещения госорганов при сборе документов и освидетельствовании. Его пенсия составляет 5,2 тысячи сомов, ее большая часть уходит на лекарства. Примерно каждые полгода мужчина проходит лечение в больнице в течение 10-13 дней. Лечение бесплатное, но приходится покупать некоторые лекарства. В обычные дни его навещают медсестра и врач.

Престарелый отец один не в силах вывести больного сына на прогулку на свежий воздух, а тому очень не хватает общения, поддержки. Недавно районное управление социальной защиты выделило инвалидное кресло, которое помогли собрать знакомые. Теперь мужчине с помощью отца предстоит научиться им пользоваться.

История Шукурулло Кочкарова — печальный пример того, как пытки ломают судьбы людей, а виновные не привлекаются к ответственности за нарушение закона.

Семья тяжелобольного человека надеется, что в деле о применении к нему запрещенных методов дознания (пыток) помогут правозащитники, а пока его отец обращается с просьбой помочь сыну восстановить здоровье по разным программам поддержки жертв пыток.
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