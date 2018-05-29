30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Ахунбаева), улица Тыныстанова, № 62;
- 9.30-18.00 — улицы Ибраимова, Куренкеева, Табачная (район фабрики), Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Толстого, №№ 6, 10, 12, 14, 18, 20, Боталиева, Тойгомбаева, Адышева, Московская, Тыныстанова, Байтик баатыра, Щербакова, Боталиева, переулки Челябинский, Ноокатский, пересечение бульвара Молодой Гвардия с БЧК, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ашар, Чамгарак, Жолон, Жолтон);
- 9.30-12.00 — район улиц Ленинградской и Федорова.
В Чуйской области:
- 9.00-17.00 — жилмассив «Тунгуч» (улицы Нур-Тамчы, Манжыл-Ата, Бейшеналиева, участок 44 га), села Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первомайская, Береговая, Садовая, Сибирская, Школа, Садик), Аламудун (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Иваницына, проспект Чуй), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Арчалы, Ленинское (улицы Коммунарская, Алма-Атинская), Горная Маевка (улицы Школная, Восточная), Восток (улицы Луговая, Совхозная, Озерная), Национальное (улицы Московская, Новая, Ключевая-2), Манас (улицы Новая, Мира, Совхозная), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулки Лесной, Дзержинского, Северная, 1-й микрорайон), Гавриловка (улицы Южная, Восточная), Сретенка (улицы Первомайская, Ленина, Восточная, Центральная), Садовое (переулок Строительный), Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана;
8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Киргизия», №№ 45, 47), села Ийри-Суу, Эриктуу.
В Иссык-Кульской области:
- 9.00-17.00 — села Оргочор, Светлая поляна, Чырак, Маяк, Талды-Суу, Тюп, Шаты, Бар-Булак, Тон, Шор-Булак, Кереге-Таш, Сары-Камыш, города Балыкчи (некоторые районы), Каракол (улицы Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Харьковская, Мурманская, Элебаева, Островская, Ленинградская, Шелководная, Токтогула, Фрунзенская, Ошская, Пржевальского, Пионерская, Искакова, Дружбы, Карасаева, Сталинградская, Акыйкат, Кошевого, Карымшакова, Т.Молдо, Айтбаева, Киевская, Ворошилова, Садовая, села Челпек, Бурма-Суу).