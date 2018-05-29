30 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Ахунбаева), улица Тыныстанова, № 62;

9.30-18.00 — улицы Ибраимова, Куренкеева, Табачная (район фабрики), Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, Толстого, №№ 6, 10, 12, 14, 18, 20, Боталиева, Тойгомбаева, Адышева, Московская, Тыныстанова, Байтик баатыра, Щербакова, Боталиева, переулки Челябинский, Ноокатский, пересечение бульвара Молодой Гвардия с БЧК, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Саадак, Мажурум, Тогуз-Канат, Ашар, Чамгарак, Жолон, Жолтон);

9.30-12.00 — район улиц Ленинградской и Федорова.

В Чуйской области:

9.00-17.00 — жилмассив «Тунгуч» (улицы Нур-Тамчы, Манжыл-Ата, Бейшеналиева, участок 44 га), села Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первомайская, Береговая, Садовая, Сибирская, Школа, Садик), Аламудун (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Иваницына, проспект Чуй), Ленинское (улицы Набережная, Алма-Атинская, Коммунарская, Садовая, переулки Зеленый, Южный), Арчалы, Ленинское (улицы Коммунарская, Алма-Атинская), Горная Маевка (улицы Школная, Восточная), Восток (улицы Луговая, Совхозная, Озерная), Национальное (улицы Московская, Новая, Ключевая-2), Манас (улицы Новая, Мира, Совхозная), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Новая, Мичурина, Жукова, Жданова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, переулки Лесной, Дзержинского, Северная, 1-й микрорайон), Гавриловка (улицы Южная, Восточная), Сретенка (улицы Первомайская, Ленина, Восточная, Центральная), Садовое (переулок Строительный), Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана; 8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Киргизия», №№ 45, 47), села Ийри-Суу, Эриктуу.

В Иссык-Кульской области: