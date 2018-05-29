Помилования Омурбека Текебаева не будет. Почему, объяснил омбудсмен

Экс-депутат парламента Омурбек Текебаев, отбывающий наказание в ИК № 47, ответил Комиссии по помилованию при президенте Кыргызстана. Обращение омбудсмена председатель комиссии Кырккелди Кыдырбаев направил через руководство ГСИН самому заключенному. Об этом ИА «24.kg» сообщил Кубат Оторбаев.

По его словам, позиция Омурбека Текебаева однозначна. От помилования он отказывается и требует пересмотра уголовного дела и полного оправдания в судебном порядке.

«Мы не отзываем свое обращение, но сам осужденный не хочет, чтобы его помиловали. Был составлен в соответствии с законом акт, который отправлен нам», — пояснил Кубат Оторбаев.

В комиссии пояснили, что такова процедура, согласно которой они обязаны были узнать мнение самого осужденного, в данном случае Омурбека Текебаева, по факту обращения омбудсмена, поскольку письмо с просьбой о помиловании было не от его имени.

Главный правозащитник страны предлагал Сооронбаю Жээнбекову проявить акт доброй воли и приурочить помилование политика к 25-летию Конституции Кыргызской Республики и 70-летию Декларации прав человека.

Лидера партии «Ата Мекен» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.