21:23, 15 апреля 2026, Бишкек - 24.kg, Дарья НЕСТЕРОВА
В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии перекопали дорожки и убирают кусты
Фото читателей
В Бишкеке на бульваре Молодой Гвардии, на пересечении с улицей Боконбаева начались работы, в ходе которых были перекопаны прогулочные дорожки и сейчас выкапываются кустарники. Это вызвало обеспокоенность среди местных жителей.
Горожане отмечают, что на участке также высажены молодые ели. Что будет с ними и для чего их посадили в тени деревьев – не ясно.
Бишкекчане интересуются, с какой целью ведутся работы. Они опасаются, что могут быть вырублены деревья, и надеются получить разъяснения от городских служб о причинах происходящего и дальнейших планах по благоустройству территории.
