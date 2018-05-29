Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 мая без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 15 часов 2 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.

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Перекрытые дороги

до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;

до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;

до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;

до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.

Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — 5-й микрорайон, № 82, улицы Удмурская, Кишеневская, Лермонтова, Кольбаева, Курманалиева, Мичурина, Орозбекова, Осмонкула, Никитина, Баетова, Циолковского, № 90, бульвар Эркиндик, проспекты Чуй, Манаса, Жибек Жолу, переулки Баткенский, Речной, Никитина

9.30-18.00 — улицы Байтик баатыра, №№ 5а, 5б, 5в, 9, 9а, Скрябина, № 80, Боталиева, Репина, Гагарина, Т. Молдо, Курганская, Куренкеева, переулок Челябинский, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Босого, Тон).

Памятные даты

День Вооруженных сил Кыргызской Республики

Фото ИА «24.kg». Торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана

Дата выбрана в связи с тем, что 29 мая 1992 года воинские части и учреждения, дислоцирующиеся на территории страны, приняты под юрисдикцию Кыргызской Республики.

Главной целью военного строительства в Кыргызской Республике является создание небольших, компактных и мобильных Вооруженных сил, оснащенных современным вооружением, военной техникой, обеспеченных материальными средствами для ведения военных действий в условиях высокогорья, способных в короткие сроки гарантированно обеспечить защиту территориальной целостности, конституционного строя, суверенитета государства и его граждан.

В Кыргызстане закреплен статус русского языка

Статус русского языка закреплен в Законе «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года.

В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики государственным языком является кыргызский. В качестве официального языка употребляется русский.

Кыргызстан является одной из стран СНГ, где русский язык имеет законодательно зафиксированный официальный статус, и большинство употребляющего его в бытовых и профессиональных целях населения считает целесообразным этот статус поддерживать.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Эсенжан Бекташев

Родился 29 мая 1949 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области.

Эсенжан Бекташевич Бекташев — известный архитектор и общественный деятель, председатель Союза архитекторов Кыргызской Республики.

Эсенжан Бекташев, возглавляя архитектурную службу Иссык-Кульского курортного района, а в последнее время областную архитектуру Иссык-Кульской области, внес определенный вклад в осуществление единой технической политики по застройке курортной зоны озера Иссык-Куль и населенных мест, находящихся на территории курорта и области. За время его работы значительно упорядочились застройка и санитарное состояние курортного района.

Возведение в 1984 году на улице Советской Главпочтамта по проекту, разработанному авторским коллективом, в составе которого трудился Эсенжан Бекташев, сыграло значительную роль в формировании современного архитектурного облика столицы Кыргызстана.

В 2006 году на XVII съезде Союза архитекторов его единогласно избрали председателем. В короткий срок ему удается сплотить архитекторов Кыргызстана в единый монолит.

Умер композитор Калый Молдобасанов

Фото foto.kg. Калый Молдобасанов

В 2006 году в возрасте 76 лет в Бишкеке умер кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель Калый Молдобасанов.

Калый Молдобасанов родился 28 сентября 1929 года (по другим источникакм — в 1924-м) в селе Терек (по другим источникам — в селе имени Калинина). Народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

Его отец — известный сказитель эпоса «Манас», акын и комузист Молдобасан Мусулманкулов.

В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П.Чайковского, затем стал главным дирижером Кыргызского государственного театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Музыкальный стиль Молдобасанова — это органичный сплав национальных истоков и современной композиторской техники. В его музыке нашел яркое воплощение гордый, свободолюбивый дух народа.

У кого намечается той

Эльмир Досалиев

Родился 29 мая 1984 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».

Бахтияр Салиев

Родился в Ошской области в 1958 году. Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.

Куда сходить

в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты » ; Подробнее

; Подробнее в выставочном зале Союза художников — выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее

Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры» ;

экскурсия по парку имени Ататюрка;

в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова пройдет бенефис Елены Топтыгиной «Театральная богема»;

«Театральная богема»; Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакль «Здравствуйте!» .

Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».

Спорт

международные соревнования среди юниоров по теннису .

Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

Большой овальный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;

Западный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;

Большой овальный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по международным делам, обороне и безопасности;

Восточный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;

Восточный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству,

зал заседаний мэрии, 9.00 — сессия Бишкекского горкенеша;

Бишкекский горсуд, 14.00 — суд по делу в отношении экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима;

Верховный суд, 10.45 — суд по делу Садыра Жапарова;

возле здания Верховного суда, 10.00 — митинг в поддержку Садыра Жапарова;

ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Учетная ставка НБ КР»;

11.00 — пресс-конференция «Министерство образования и науки КР: итоги учебного года».

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