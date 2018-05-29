Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 29 мая без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. День увеличился до 15 часов 2 минут. Полный прогноз погоды в Кыргызстане найдете тут.
Продолжается священный месяц Рамазан. В столице разговление (ифтар) в 20.34. Полный календарь орозо-2018 можете посмотреть здесь.
Перекрытые дороги
- до 31 ноября в связи с реконструкцией закрыт отрезок улицы Осмонкула, от БЧК до ЗАО «Шоро»;
- до 30 августа часть улицы Джаманбаева, от Токтоналиева до проспекта Ч.Айтматова;
- до 30 сентября отрезок улицы Тыныстанова, от улицы Туголбая-Аты до Московской;
- до 1 сентября отрезок улицы Баялинова, от М.Ганди до Абдрахманова.
Полный список дорог, которые закрыты для проезда, можно скачать здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — 5-й микрорайон, № 82, улицы Удмурская, Кишеневская, Лермонтова, Кольбаева, Курманалиева, Мичурина, Орозбекова, Осмонкула, Никитина, Баетова, Циолковского, № 90, бульвар Эркиндик, проспекты Чуй, Манаса, Жибек Жолу, переулки Баткенский, Речной, Никитина
- 9.30-18.00 — улицы Байтик баатыра, №№ 5а, 5б, 5в, 9, 9а, Скрябина, № 80, Боталиева, Репина, Гагарина, Т.Молдо, Курганская, Куренкеева, переулок Челябинский, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Босого, Тон).
Памятные даты
День Вооруженных сил Кыргызской Республики
Дата выбрана в связи с тем, что 29 мая 1992 года воинские части и учреждения, дислоцирующиеся на территории страны, приняты под юрисдикцию Кыргызской Республики.
Главной целью военного строительства в Кыргызской Республике является создание небольших, компактных и мобильных Вооруженных сил, оснащенных современным вооружением, военной техникой, обеспеченных материальными средствами для ведения военных действий в условиях высокогорья, способных в короткие сроки гарантированно обеспечить защиту территориальной целостности, конституционного строя, суверенитета государства и его граждан.
В Кыргызстане закреплен статус русского языка
Статус русского языка закреплен в Законе «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года.
В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики государственным языком является кыргызский. В качестве официального языка употребляется русский.
Кыргызстан является одной из стран СНГ, где русский язык имеет законодательно зафиксированный официальный статус, и большинство употребляющего его в бытовых и профессиональных целях населения считает целесообразным этот статус поддерживать.
Люди, которые меняли мир
Родился архитектор Эсенжан Бекташев
Родился 29 мая 1949 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области.
Эсенжан Бекташевич Бекташев — известный архитектор и общественный деятель, председатель Союза архитекторов Кыргызской Республики.
Эсенжан Бекташев, возглавляя архитектурную службу Иссык-Кульского курортного района, а в последнее время областную архитектуру Иссык-Кульской области, внес определенный вклад в осуществление единой технической политики по застройке курортной зоны озера Иссык-Куль и населенных мест, находящихся на территории курорта и области. За время его работы значительно упорядочились застройка и санитарное состояние курортного района.
Возведение в 1984 году на улице Советской Главпочтамта по проекту, разработанному авторским коллективом, в составе которого трудился Эсенжан Бекташев, сыграло значительную роль в формировании современного архитектурного облика столицы Кыргызстана.
В 2006 году на XVII съезде Союза архитекторов его единогласно избрали председателем. В короткий срок ему удается сплотить архитекторов Кыргызстана в единый монолит.
Умер композитор Калый Молдобасанов
В 2006 году в возрасте 76 лет в Бишкеке умер кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель Калый Молдобасанов.
Калый Молдобасанов родился 28 сентября 1929 года (по другим источникакм — в 1924-м) в селе Терек (по другим источникам — в селе имени Калинина). Народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).
Его отец — известный сказитель эпоса «Манас», акын и комузист Молдобасан Мусулманкулов.
В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П.Чайковского, затем стал главным дирижером Кыргызского государственного театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.
Музыкальный стиль Молдобасанова — это органичный сплав национальных истоков и современной композиторской техники. В его музыке нашел яркое воплощение гордый, свободолюбивый дух народа.
У кого намечается той
Эльмир Досалиев
Родился 29 мая 1984 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
Бахтияр Салиев
Родился в Ошской области в 1958 году. Директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.
Куда сходитьКультура
- в «Галерее М» проходит выставка «Вдали от суеты»; Подробнее
- в выставочном зале Союза художников — выставка картин из войлока Тамилы Зейналовой «Общение offline»; Подробнее
- в «Асанбай-центре» — выставка «Дни грузинской культуры»;
- экскурсия по парку имени Ататюрка;
- в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова пройдет бенефис Елены Топтыгиной «Театральная богема»;
- Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева покажет спектакль «Здравствуйте!».
Куда еще стоит отправиться сегодня, читайте в нашей «Афише».
Спорт
- международные соревнования среди юниоров по теннису.
Следите за мероприятиями в «Спортивном календаре».
Это будет интересно журналистам и экспертам
- Большой овальный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию;
- Западный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по экономической и фискальной политике;
- Большой овальный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по международным делам, обороне и безопасности;
- Восточный зал ЖК, 14.00 — заседание комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции;
- Восточный зал ЖК, 10.00 — заседание комитета по конституционному законодательству,
- зал заседаний мэрии, 9.00 — сессия Бишкекского горкенеша;
- Бишкекский горсуд, 14.00 — суд по делу в отношении экс-владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима;
- Верховный суд, 10.45 — суд по делу Садыра Жапарова;
- возле здания Верховного суда, 10.00 — митинг в поддержку Садыра Жапарова;
- ПЦ «Кабар», 10.00 — пресс-конференция «Учетная ставка НБ КР»;
- 11.00 — пресс-конференция «Министерство образования и науки КР: итоги учебного года».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.