Спортивный календарь с 28 мая по 3 июня

25 мая — 3 июня. Чемпионат мира среди артистов по футболу. Москва (Россия)

За победу борются сборные 15 стран и интернациональная команда «Интер». В составе последней есть и кыргызстанцы.

28 мая — 2 июня. Международные соревнования среди юниоров по теннису. Бишкек

Это второй в 2018-м турнир, проводимый у нас под эгидой международной федерации. Первый прошел неделю назад. Состав участников примерно тот же.

28 мая — 3 июня. Международные соревнования среди женщин по теннису. Андижан (Узбекистан)

Участвуют более 40 спортсменок из 12 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина.

29 мая. Товарищеский матч по футболу. Баку (Азербайджан)

Сборная Азербайджана — сборная Кыргызстана.

Для отечественной команды этот поединок — этап подготовки к финальной стадии Кубка Азии-2019.

29 мая — 1 июня. Республиканская спартакиада среди сельской молодежи. Чолпон-Ата

Соревнования по традиции проводятся под девизом «Здоровая нация — процветающая страна». Их приурочили к Году развития регионов. Участвуют более 700 атлетов из всех регионов Кыргызстана.

3 июня. Кубок Кыргызстана среди женских команд по футболу, 1/8 финала

«Каракол» — «Иссык-Куль».

Это дебютный поединок текущего розыгрыша трофея. Главные претенденты на победу вступят в борьбу позднее.

3-6 июня. Республиканские соревнования среди воспитанников детских домов. Чолпон-Ата

Состязания проводятся ежегодно. В этот раз в программе легкая атлетика, мини-футбол, перетягивание каната, а также выполнение нормативов физической подготовки.