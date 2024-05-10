Тренер «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) хотел бы видеть Артема Дзюбу в своем клубе

Главный тренер футбольного клуба «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад) Андрей Канчельскис высказался о 35-летнем нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе. Об этом пишет «РБ Спорт».



Он положительно отозвался о качествах футболиста, заметив, что тот мог бы стать усилением для команды из Кыргызстана.

«Я бы хотел видеть Артема в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем — финансов таких нет, к сожалению. Он лучший нападающий России, Дзюба однозначно еще тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды», — цитирует Андрея Канчельскиса издание.

Отметим, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назначен главным тренером клуба из Кыргызстана «Мурас Юнайтед» в конце 2023 года.