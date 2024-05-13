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Спорт

Футбол, конкур и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев

11-17 мая. Лига наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Исламабад

Борьбу за медали будут вести шесть команд.

 

13-15 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, восьмой тур

13 мая:
«ОшМУ-Алдиер» — «Алай».

14 мая:
«Талант» — «Кара-Балта»;
«Дордой» — «Абдыш-Ата».

15 мая:
«Нефтчи» — «Алга»;
«Мурас» — «Илбирс».

15 мая. Открытый чемпионат Узбекистана по гандболу. Ташкент

В турнире примет участие и команда из Кыргызстана.

16-17 мая. Республиканские соревнования по легкой атлетике. Талас

Турнир посвящен памяти призера Спартакиады народов СССР, мастера спорта СССР Анатая Ибраимова. В нем примут участие спортсмены из всех областей республики, Бишкека, спортивных школ, учебных заведений и школ Таласской области.

 
 

16-19 мая. Турнир по конкуру Maxima Masters. Бишкек

В рамках Евразийского командного турнира спортсмены лиги выступят в золотом, серебряном и бронзовом турах. Высота квалификационных маршрутов — 115, 140 и 150 сантиметров.

18-19 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, девятый тур

18 мая:
«Абдыш-Ата» — «Талант»;
«Алай» — «Алга».

19 мая:
«Нефтчи» — «Дордой;
«ОшМУ-Алдиер» — «Мурас Юнайтед».

18 мая. Турнир по смешанным единоборствам Khan Fight 4. Бурса (Турция)

Соперником кыргызстанца Рустамбека Нуржанова (17-8) будет представитель Афганистана Хекматуллах Адиль (3-0).

18 мая. Благотворительный забег Run for autism. Астана

Собранные средства направят в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Для участия в забеге приглашаются профессиональные спортсмены, бегуны, блогеры, особенные дети и их родители и другие.

19 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Пятый тур

«Талас» — «Наше»;
«Чемпион» — «Бостери»;
«Намыс Герреро»— «Джо»;
«Ысык-Кол» — «Бурана»;
«Базар-Коргон» — «Кара-Суу»;
«Нур-Баткен» — «Токтогул»;
«Ноокат» — «Туран».

19 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Четвертый тур

«Юность» — «ФА Алтай»;
«Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС» — «Ысык-Көл»;
Академия имени Момунова (Ош) — СДЮШОР СИ «Алга».
Ссылка: https://24.kg/sport/293697/
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