Футбол, конкур и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев

11-17 мая. Лига наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Исламабад
Борьбу за медали будут вести шесть команд.
13 мая:
«ОшМУ-Алдиер» — «Алай».
14 мая:
«Талант» — «Кара-Балта»;
«Дордой» — «Абдыш-Ата».
15 мая:
«Нефтчи» — «Алга»;
«Мурас» — «Илбирс».
15 мая. Открытый чемпионат Узбекистана по гандболу. Ташкент
В турнире примет участие и команда из Кыргызстана.
16-17 мая. Республиканские соревнования по легкой атлетике. Талас
Турнир посвящен памяти призера Спартакиады народов СССР, мастера спорта СССР Анатая Ибраимова. В нем примут участие спортсмены из всех областей республики, Бишкека, спортивных школ, учебных заведений и школ Таласской области.
16-19 мая. Турнир по конкуру Maxima Masters. Бишкек
В рамках Евразийского командного турнира спортсмены лиги выступят в золотом, серебряном и бронзовом турах. Высота квалификационных маршрутов — 115, 140 и 150 сантиметров.
18 мая:
«Абдыш-Ата» — «Талант»;
«Алай» — «Алга».
19 мая:
«Нефтчи» — «Дордой;
«ОшМУ-Алдиер» — «Мурас Юнайтед».
18 мая. Турнир по смешанным единоборствам Khan Fight 4. Бурса (Турция)
Соперником кыргызстанца Рустамбека Нуржанова (17-8) будет представитель Афганистана Хекматуллах Адиль (3-0).
18 мая. Благотворительный забег Run for autism. Астана
Собранные средства направят в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Для участия в забеге приглашаются профессиональные спортсмены, бегуны, блогеры, особенные дети и их родители и другие.
19 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Четвертый тур
«Юность» — «ФА Алтай»;
«Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС» — «Ысык-Көл»;
Академия имени Момунова (Ош) — СДЮШОР СИ «Алга».