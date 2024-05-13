Футбол, конкур и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев

11-17 мая. Лига наций Центральноазиатской волейбольной ассоциации. Исламабад

Борьбу за медали будут вести шесть команд.

13-15 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, восьмой тур

13 мая:

«ОшМУ-Алдиер» — «Алай».

14 мая:

«Талант» — «Кара-Балта»;

«Дордой» — «Абдыш-Ата».

15 мая:

«Нефтчи» — «Алга»;

«Мурас» — «Илбирс».

15 мая. Открытый чемпионат Узбекистана по гандболу. Ташкент

В турнире примет участие и команда из Кыргызстана.

16-17 мая. Республиканские соревнования по легкой атлетике. Талас

Турнир посвящен памяти призера Спартакиады народов СССР, мастера спорта СССР Анатая Ибраимова. В нем примут участие спортсмены из всех областей республики, Бишкека, спортивных школ, учебных заведений и школ Таласской области.

16-19 мая. Турнир по конкуру Maxima Masters. Бишкек

В рамках Евразийского командного турнира спортсмены лиги выступят в золотом, серебряном и бронзовом турах. Высота квалификационных маршрутов — 115, 140 и 150 сантиметров.

18-19 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, девятый тур

18 мая:

«Абдыш-Ата» — «Талант»;

«Алай» — «Алга».

19 мая:

«Нефтчи» — «Дордой;

«ОшМУ-Алдиер» — «Мурас Юнайтед».

18 мая. Турнир по смешанным единоборствам Khan Fight 4. Бурса (Турция)

Соперником кыргызстанца Рустамбека Нуржанова (17-8) будет представитель Афганистана Хекматуллах Адиль (3-0).

18 мая. Благотворительный забег Run for autism. Астана

Собранные средства направят в поддержку детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями. Для участия в забеге приглашаются профессиональные спортсмены, бегуны, блогеры, особенные дети и их родители и другие.

19 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Четвертый тур

«Юность» — «ФА Алтай»;

«Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС» — «Ысык-Көл»;

Академия имени Момунова (Ош) — СДЮШОР СИ «Алга».