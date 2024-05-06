Футбол и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев

8 мая: «Алай» — «Мурас Юнайтед»;
9 мая: «Абдыш-Ата» — «Алга»;
10 мая: «Нефтчи» — «ОшМУ-Алдиер».
9-12 мая. Лицензионный турнир по борьбе. Стамбул
Для завоевания путевки на Игры во Францию необходимо попасть в Топ-3.
11 мая. Турнир по смешанным единоборствам RCC 19. Екатеринбург
Соперником кыргызстанца Кямрана Аббасова (24-6) будет представитель России Сергей Мартынов (17-5). Поединок пройдет в весе
12 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Четвертый тур
«Кара-Суу» — «Шахтер»;
«Ноокат» — «Нур-Баткен»;
«Туран» — «Базар-Коргон»;
«Талас» — «Джо»;
«Намыс Герреро» — «Бостери»;
«Ысык-Кол» — «Чемпион»;
«Наше» — «Бурана».
12 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Третий тур
СДЮШОР СИ «Алга» — «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС»;
«Ысык-Көл» — «Юность»;
«ФА Алтай» — «Виват».