Футбол и ММА. Соревнования с участием кыргызстанцев

8-10 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, седьмой тур

8 мая: «Алай» — «Мурас Юнайтед»;

9 мая: «Абдыш-Ата» — «Алга»;

10 мая: «Нефтчи» — «ОшМУ-Алдиер».

9-12 мая. Лицензионный турнир по борьбе. Стамбул

Для завоевания путевки на Игры во Францию необходимо попасть в Топ-3.

11 мая. Турнир по смешанным единоборствам RCC 19. Екатеринбург

Соперником кыргызстанца Кямрана Аббасова (24-6) будет представитель России Сергей Мартынов (17-5). Поединок пройдет в весе 84 килограмма .

12 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Национальной лиги. Четвертый тур

«Кара-Суу» — «Шахтер»;

«Ноокат» — «Нур-Баткен»;

«Туран» — «Базар-Коргон»;

«Талас» — «Джо»;

«Намыс Герреро» — «Бостери»;

«Ысык-Кол» — «Чемпион»;

«Наше» — «Бурана».

12 мая. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Третий тур

СДЮШОР СИ «Алга» — «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС»;

«Ысык-Көл» — «Юность»;

«ФА Алтай» — «Виват».