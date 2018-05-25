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Общество

Попытка номер пять. Мэрия вновь решила купить часы с позолотой

Мэрия Бишкека вновь объявила тендер на приобретение сотни часов. На это столичный муниципалитет намерен потратить 950 тысяч сомов, сообщил портал государственных закупок.

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Мэрия планирует купить 80 мужских часов. Они должны быть на кожаном черном или коричневом ремешке, с позолоченными пряжкой и корпусом. Для женщин приобретут 20 хронографов на кожаном (черный, белый) ремешке с позолоченными пряжкой и корпусом. На циферблате часов должен быть герб Бишкека. На обороте лазерной гравировкой должны нанести изображение флага Кыргызской Республики и текст: «Кыргыз Республикасы. Мэр города Бишкек». Ко всем аксессуарам должен прилагаться деревянный футляр.

Это пятая попытка столичного муниципалитета приобрести часы. Последний раз мэрия хотела купить часы методом заключения прямого договора. Сделка не состоялась.

Изначально на ценные подарки выделяли 700 тысяч сомов.

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