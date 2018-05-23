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Общество

Герб города Фрунзе уберут. На въезде в Бишкек может появиться новая стела

Почему на въезде в город на указателе висит непонятный знак: герб города Фрунзе с надписью «Бишкек»? Таким вопросом задалась в социальной сети Facebook Асель Арстанбекова.

В Бишкекглавархитектуре сообщили, что сейчас разрабатывается архитектурная концепция западного въездного комплекса города.

«Действительно, на стеле при въезде в город с запада размещен старый герб города Фрунзе, ныне столица имеет другой герб. ​В настоящее время Бишкекглавархитектура разрабатывает архитектурную концепцию западного въездного комплекса города, в рамках которой предусматривается замена въездного знака на другую объемно-пространственную конструкцию, соответственно, с новым гербом», — сообщает пресс-служба БГА.

По ее данным, территория проектирования включает придорожные участки улицы Дэн Сяопина, на отрезке от улицы Б.Алыкулова до улицы Садыгалиева.
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