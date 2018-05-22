16:40
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Общество

Дело Аиды Саляновой. Речь общественного защитника зал суда поддержал овацией

В Верховном суде сегодня проходит заседание коллегии по уголовным делам по рассмотрению апелляции на решения нижестоящих инстанций по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Более двух часов выступала общественный защитник обвиняемой Рабига Сыдыкова. Она подробно рассказала о фальсификации уголовного дела, приведя десятки примеров и фактов. Многотомное уголовное дело Аиды Саляновой состоит из формальных документов, никак не отражающих доказательств вины экс-министра юстиции.

Например, следователи ГКНБ зачем-то подшили к нему 82 страницы личного дела проходящего по делу заместителя министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой. Следователи также подшили 50 страниц «образцов подписи Алексея Елисеева».

Рабига Сыдыкова подчеркнула, что в постановлении о возбуждении уголовного дела искажены факты, которые стали основой фальсификации уголовного дела.

Уголовное дело Аиды Саляновой не имеет признака преступления, но имеет ярко выраженный политический мотив. Государству не был нанесен какой-либо ущерб. Будучи министром юстиции, напротив, Аида Салянова была обязана возобновить адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, который на момент выдачи документа не был признан осужденным. В противном случае она бы нарушила закон.

Общественный защитник Аиды Саляновой также отметила, что широкая общественность сейчас активно обсуждает резонансные дела и поддерживает политику президента Сооронбая Жээнбекова, который взял курс на обновление и очищение, в том числе судебной системы.

Рабига Сыдыкова просит коллегию ВС КР оправдать Аиду Салянову за отсутствием состава преступления.

Сейчас в суде выступает сама Аида Салянова.
Ссылка:
просмотров: 690
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Аиды Саляновой. Судьи удалились в совещательную комнату, все ждут решения
Сочинение на вольную тему. В деле Аиды Саляновой Верховный суд поставит точку
Дело Аиды Саляновой. Суд возобновится 22 мая
Дело Аиды Саляновой. Судебное заседание перенесено
МВД: Убийство брата экс-генерального прокурора Аиды Саляновой раскрыто
Передачу мандата экс-главе ЦИК Кларе Кабиловой приостановили
Уголовные коллизии. Почему к Аиде Саляновой и Аскарбеку Шадиеву разный подход?
Шаардык сот Аида Салянованы беш жылга эркинен ажыратты
Адвокату Саляновой вновь отказали в отводе судьи Ирины Воронцовой
Судебное заседание по делу Саляновой отложили из-за холода в зале суда
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Эсеналы Ниязов. Как парень из&nbsp;кыргызской глубинки сделал карьеру в&nbsp;США Эсеналы Ниязов. Как парень из кыргызской глубинки сделал карьеру в США
Бизнес
Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom Воспользуйтесь бесплатными способами оплаты связи MegaCom
На&nbsp;своем&nbsp;ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов? На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками