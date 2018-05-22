Дело Аиды Саляновой. Речь общественного защитника зал суда поддержал овацией

В Верховном суде сегодня проходит заседание коллегии по уголовным делам по рассмотрению апелляции на решения нижестоящих инстанций по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой.

Более двух часов выступала общественный защитник обвиняемой Рабига Сыдыкова. Она подробно рассказала о фальсификации уголовного дела, приведя десятки примеров и фактов. Многотомное уголовное дело Аиды Саляновой состоит из формальных документов, никак не отражающих доказательств вины экс-министра юстиции.

Например, следователи ГКНБ зачем-то подшили к нему 82 страницы личного дела проходящего по делу заместителя министра юстиции Жылдыз Мамбеталиевой. Следователи также подшили 50 страниц «образцов подписи Алексея Елисеева».

Рабига Сыдыкова подчеркнула, что в постановлении о возбуждении уголовного дела искажены факты, которые стали основой фальсификации уголовного дела.

Уголовное дело Аиды Саляновой не имеет признака преступления, но имеет ярко выраженный политический мотив. Государству не был нанесен какой-либо ущерб. Будучи министром юстиции, напротив, Аида Салянова была обязана возобновить адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, который на момент выдачи документа не был признан осужденным. В противном случае она бы нарушила закон.

Общественный защитник Аиды Саляновой также отметила, что широкая общественность сейчас активно обсуждает резонансные дела и поддерживает политику президента Сооронбая Жээнбекова, который взял курс на обновление и очищение, в том числе судебной системы.

Рабига Сыдыкова просит коллегию ВС КР оправдать Аиду Салянову за отсутствием состава преступления.

Сейчас в суде выступает сама Аида Салянова.