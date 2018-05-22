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Общество

Новый корпус в Центре онкологии будет достроен, обещает правительство

Cтроительство нового корпуса для отделений детской онкологии и гематологии, а также взрослой гематологии Национального центра онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения будет завершено. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В настоящее время строительные работы временно приостановлены до возобновления финансирования.
«На сегодня завершены работы от нулевого цикла до перекрытия четвертого этажа, оставшиеся строительные работы будут продолжены в обязательном порядке», — отмечают в правительстве.

В правительстве напоминают, что ранее было принято решение о строительстве современного и комфортабельного 7-этажного здания.

Согласно проекту, предусматривался цокольный этаж общей площадью 12,528 тысячи квадратных метра на 150 коек для отделений детской и взрослой онкогематологии.

«Стоимость данного объекта составляет 601,3 миллиона сомов (без оснащения и медицинского оборудования). С начала строительства в 2017 году профинансировано 70 миллионов сомов и в марте 2018 года 30 миллионов (при плане 50 миллионов сомов). Средства выделены Министерством финансов КР по статье «Капитальные вложения», — сообщают в кабмине.

Госагентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве поручено проводить строительные работы строго по утвержденным строительным нормам и правилам  (СНиП КР), при этом учитывая реальные возможности финансирования данного проекта из госбюджета.

Вместе с тем необходимо отметить, что правительством также изыскиваются источники финансирования для проведения капитального ремонта в остро нуждающихся отделениях: абдоминальной и торакальной онкологии, маммологии НЦОиГ.
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