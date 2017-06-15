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Власть

Депутат выступила против назначения Бактыгуль Султангазиевой главврачом НЦО

Депутат Евгения Строкова выступила против назначения главным врачом Национального центра онкологии Бактыгуль Султангазиевой. Об этом она заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, сегодня вновь возникает возможность назначения Бактыгуль Султангазиевой главврачом НЦО. Евгения Строкова уверена, что это только усугубит положение в больнице.

«Благодаря ее литературным способностям в НЦО нет спокойствия. Ее частная клиника «Бона» уже переведена на другое имя. Но это только формально записано. В итоге получается, что, вопреки математическому закону, от перестановки мест слагаемых сумма только увеличивается. Ее дочь и зять работают по тому же профилю. Есть опасность, что в случае назначения ее главврачом механизм перенаправления больных в частную клинику только увеличится», — возмутилась Евгения Строкова.

«Можно, конечно, много говорить о кадровой политике в деткой онкологии. Но все будет зависеть от назначения главного врача. Я обращаюсь лично к премьер-министру Сооронбаю Жээнбекову. Ведь не оскудела еще наша медицина кадрами. Надеюсь, что ошибка не будет допущена», — добавила она.

Ранее против назначения Бактыгуль Султангазиевой на должность заместителя директора НЦО по лечебной работе выступал и коллектив онкологического центра. Онкобольные также жаловались депутатам парламента на издевательства в НЦО.
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