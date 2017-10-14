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Власть

Бизнесмены не хотят давать денег на соцобъекты, посетовал президент

Президент Кыргызстана вновь пожаловался на то, что отечественные бизнесмены не хотят давать денег на социальные объекты. Об этом он заявил сегодня во время церемонии закладки капсулы нового центра детской и взрослой онкологии и гематологии.

Глава государства рассказал, что три дня назад открывал здание нового театра в Таласе. И это значимое событие, ведь буквально 4-5 лет назад у страны были большие проблемы - не было ни света, ни дорог.

«Кто думал про театры, онкологию, школы? С поддержкой народа Кыргызстана удалось сделать то, что казалось невозможным. Конечно, я хочу поблагодарить тех людей, которые помогали мне как президенту. Те 45 миллионов сомов, которые были направлены на театр в Таласе, или 70 миллионов сомов, которые направлены на завершение ремонтных работы, другие деньги. На самом деле фонд президента - это не бюджетные деньги. Это ваш президент туда тоже собирает деньги у различных бизнесменов», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Пока ни один местный бизнесмен ни копейки не дал. Помогают зарубежные бизнесмены, много помогают российские бизнесмены. Я хочу им тоже сказать «спасибо».

Алмазбек Атамбаев

«Я думаю, что и наши кыргызские предприниматели начнут учиться этому. Я знаю, что один балыкчинский парень открыл Центр гемодиализа, награждал я его недавно, машины скорой помощи передал Таласской районной клинике. Те, кто имеет возможность, должны помогать в данный момент стране. Я не буду скрывать. Я и сам свои деньги вкладываю в свой фонд, потому что бюджет не совсем у нас пока позволяет, профицита там нет. Если мы будем собираться всем миром, начинать бесстрашно, то сам Бог поможет», — заключил Алмазбек Атамбаев.
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