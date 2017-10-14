Президент подарил детскому отделению онкологии 150 тысяч сомов

Президент Кыргызстана подарил детскому отделению онкологии 150 тысяч сомов. Алмазбек Атамбаев подарил сертификат сегодня во время церемонии закладки капсулы нового комплекса детской и взрослой онкологии и гематологии.

«Я хочу передать сертификат именно для детского отделения. Все должно быть справедливо. Мне 61 год, а там лежат детки, которым нет и годика. Всегда обращайтесь за помощью, деньги всегда найдем», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, что новый комплекс НЦО будет достроен к концу 2018 года. Он будет рассчитан на 150 коек. В том числе 100 коек будет рассчитано на детей.