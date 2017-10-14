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Власть

Президент подарил детскому отделению онкологии 150 тысяч сомов

Президент Кыргызстана подарил детскому отделению онкологии 150 тысяч сомов. Алмазбек Атамбаев подарил сертификат сегодня во время церемонии закладки капсулы нового комплекса детской и взрослой онкологии и гематологии.

«Я хочу передать сертификат именно для детского отделения. Все должно быть справедливо. Мне 61 год, а там лежат детки, которым нет и годика. Всегда обращайтесь за помощью, деньги всегда найдем», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, что новый комплекс НЦО будет достроен к концу 2018 года. Он будет рассчитан на 150 коек. В том числе 100 коек будет рассчитано на детей.
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