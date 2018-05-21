15:01
USD 68.45
EUR 80.82
RUB 1.11
Общество

В Кыргызстане растет число отказников от прививок. Среди них есть и врачи

В Кыргызстане растет число отказников от профилактических прививок. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их словам, одни отказываются прививать детей по религиозным взглядам, другие — по медицинским противопоказаниям, а третьи стали сомневаться в качестве вакцины.

«Якобы она гуманитарная. Но за последние два года у нас не было ни одной формы вакцины, которая бы шла по гуманитарным линиям. Все идет по сооплате. 90 процентов вакцины для детей до года нам оплачивает Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), поскольку КР — пока страна со средним достатком, а 10 процентов оплачивает государство», — отметили в центре.

«Остальные вакцины для детей старше года закупает само государство. В 2016 году, к примеру, 77 миллионов сомов ушло на закупку вакцины, в 2017-м — еще больше. Госвливания растут», — подчеркнули в РЦИ.

Среди отказников есть даже медики. Это стоматологи, хирурги, гинекологи, то есть те, кто не работает в программе иммунопрофилактики.

«Отказ от вакцинации может привести к вспышкам заболеваний, — предупреждают специалисты. — При этом чем дальше от города, тем люди меньше отказываются от прививок. Чаще отказываются в Бишкеке и его новостройках».

В 2017 году 47,3 процента от общего числа отказов приходилось на Бишкек, 15,3 процента — на Чуйскую и 12,5 процента — на Джалал-Абадскую области. По остальным регионам отказы варьируют от 1,5 до 7 процентов.
Ссылка:
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Не принимать детей в школы и детсады без прививок предложил депутат
Религия не позволяет. В Кыргызстане родители отказываются прививать детей
В Москве умер от менингита ребенок из Кыргызстана
В регионе вспышка кори. Сделайте прививки детям!
Исследование выяснит отношение кыргызстанцев к вакцинации
Ни одного летального исхода от прививки БЦЖ в Кыргызстане не было
Почему верующие отказываются от прививок?
В Кыргызстане вакцинация паломников завершится к 20 июля
В 2016 году кыргызстанцы отказались от 48 детей
Более двух тысяч кыргызстанцев отказались от прививок по религиозным убеждениям
Популярные новости
Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2018: время начала воздержания и разговения
Список тех, кто заработал на&nbsp;модернизации ТЭЦ Бишкека Список тех, кто заработал на модернизации ТЭЦ Бишкека
Мигранты в&nbsp;России начали строить первое кыргызское село Мигранты в России начали строить первое кыргызское село
Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов Уволен глава Государственной таможенной службы Кубанычбек Кулматов
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»