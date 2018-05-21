В Кыргызстане растет число отказников от прививок. Среди них есть и врачи

В Кыргызстане растет число отказников от профилактических прививок. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По их словам, одни отказываются прививать детей по религиозным взглядам, другие — по медицинским противопоказаниям, а третьи стали сомневаться в качестве вакцины.

«Якобы она гуманитарная. Но за последние два года у нас не было ни одной формы вакцины, которая бы шла по гуманитарным линиям. Все идет по сооплате. 90 процентов вакцины для детей до года нам оплачивает Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ), поскольку КР — пока страна со средним достатком, а 10 процентов оплачивает государство», — отметили в центре.

«Остальные вакцины для детей старше года закупает само государство. В 2016 году, к примеру, 77 миллионов сомов ушло на закупку вакцины, в 2017-м — еще больше. Госвливания растут», — подчеркнули в РЦИ.

Среди отказников есть даже медики. Это стоматологи, хирурги, гинекологи, то есть те, кто не работает в программе иммунопрофилактики.

«Отказ от вакцинации может привести к вспышкам заболеваний, — предупреждают специалисты. — При этом чем дальше от города, тем люди меньше отказываются от прививок. Чаще отказываются в Бишкеке и его новостройках».

В 2017 году 47,3 процента от общего числа отказов приходилось на Бишкек, 15,3 процента — на Чуйскую и 12,5 процента — на Джалал-Абадскую области. По остальным регионам отказы варьируют от 1,5 до 7 процентов.