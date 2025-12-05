Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации

Миссия Всемирной организации здравоохранения изучила в Кыргызстане причины недостаточного уровня вакцинации.

По данным местного офиса ВОЗ, миссию организовали по запросу национальных органов здравоохранения на фоне обеспокоенности по поводу задержек, пропусков или отказов от вакцинации среди детей.

В последние дни эксперты ВОЗ работали бок о бок с местными медицинскими работниками, изучая практику иммунизации, выявляя проблемы и собирая мнения специалистов, находящихся на передовой. Команда посетила учреждения первичной медико-санитарной помощи в нескольких регионах страны, а также в Бишкеке и Оше, где провела интервью с врачами общей практики, медицинскими сестрами, специалистами программы иммунизации и руководителями организации здравоохранения.

Во время выездов команда также оценила, как медработники взаимодействуют с родителями, особенно теми, кто испытывает тревогу или сомнения по поводу вакцинации, а также требуется ли дополнительное обучение или инструменты для обеспечения эффективного общения. Кроме того, эксперты изучили наличие вакцин и расходных материалов, случаи перебоев с поставками, оформление противопоказаний, а также порядок ведения и отчетности о нежелательных проявлениях после иммунизации.

Специалисты ВОЗ также анализируют недавние расследования вспышек кори, где неполная вакцинация определена как один из факторов. Полученные данные помогут национальным органам здравоохранения совершенствовать политику, улучшать качество медицинских услуг и внедрять целевые меры по охвату населения.

Результаты миссии будут объединены в развернутый отчет с практическими рекомендациями для Министерства здравоохранения КР, партнеров по развитию и медицинских организаций. Это поддержит продолжающиеся усилия по улучшению охвата рутинной иммунизацией в Кыргызстане и обеспечению защиты населения от инфекций, предотвратимых с помощью вакцинации.

За девять месяцев 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано почти 9 тысяч случаев кори, в том числе десять с летальным исходом. Подавляющее большинство заболевших — 94 процента — не имели прививок против кори.