16:59
USD 87.45
EUR 102.12
RUB 1.13
Общество

Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации

Миссия Всемирной организации здравоохранения изучила в Кыргызстане причины недостаточного уровня вакцинации.

По данным местного офиса ВОЗ, миссию организовали по запросу национальных органов здравоохранения на фоне обеспокоенности по поводу задержек, пропусков или отказов от вакцинации среди детей.

В последние дни эксперты ВОЗ работали бок о бок с местными медицинскими работниками, изучая практику иммунизации, выявляя проблемы и собирая мнения специалистов, находящихся на передовой. Команда посетила учреждения первичной медико-санитарной помощи в нескольких регионах страны, а также в Бишкеке и Оше, где провела интервью с врачами общей практики, медицинскими сестрами, специалистами программы иммунизации и руководителями организации здравоохранения.

Читайте по теме
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно

Во время выездов команда также оценила, как медработники взаимодействуют с родителями, особенно теми, кто испытывает тревогу или сомнения по поводу вакцинации, а также требуется ли дополнительное обучение или инструменты для обеспечения эффективного общения. Кроме того, эксперты изучили наличие вакцин и расходных материалов, случаи перебоев с поставками, оформление противопоказаний, а также порядок ведения и отчетности о нежелательных проявлениях после иммунизации.

Специалисты ВОЗ также анализируют недавние расследования вспышек кори, где неполная вакцинация определена как один из факторов. Полученные данные помогут национальным органам здравоохранения совершенствовать политику, улучшать качество медицинских услуг и внедрять целевые меры по охвату населения.

Результаты миссии будут объединены в развернутый отчет с практическими рекомендациями для Министерства здравоохранения КР, партнеров по развитию и медицинских организаций. Это поддержит продолжающиеся усилия по улучшению охвата рутинной иммунизацией в Кыргызстане и обеспечению защиты населения от инфекций, предотвратимых с помощью вакцинации.

За девять месяцев 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано почти 9 тысяч случаев кори, в том числе десять с летальным исходом. Подавляющее большинство заболевших — 94 процента — не имели прививок против кори.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353595/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ поддерживает более широкое использование препаратов для снижения веса
На информирование населения о вакцинации от гепатита потратят 3 миллиона сомов
Не хватает денег. Глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом под угрозой
Кыргызстанцев призывают вакцинироваться против гепатита B
В некоторых поликлиниках Бишкека нет вакцины от дифтерии и столбняка
Минздрав усиливает профилактические меры в связи с сезонным подъемом ОРВИ
В Кыргызстане снижается охват профпрививками детей против полиомиелита
Неинфекционные заболевания обходятся экономике КР почти в 30 миллиардов сомов
В Кыргызстане начала работу миссия Всемирной организации здравоохранения
Сезон гриппа и COVID-19. ВОЗ призывает сделать прививки, не ожидая пика ОРВИ
Популярные новости
Жители Земли в&nbsp;ночь на&nbsp;5&nbsp;декабря смогут увидеть последнее в&nbsp;этом году суперлуние Жители Земли в ночь на 5 декабря смогут увидеть последнее в этом году суперлуние
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
В&nbsp;Москве запретили объявления о&nbsp;найме только граждан Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана В Москве запретили объявления о найме только граждан Кыргызстана и Узбекистана
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
5 декабря, пятница
16:44
Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от вакцинации Миссия ВОЗ изучает, почему кыргызстанцы отказываются от...
16:41
Туристы приютили собаку из Кыргызстана и увезли во Францию
16:29
В Бишкеке один и тот же водитель дважды за двое суток задержан за езду пьяным
16:28
Строительство тоннеля на железной дороге ККУ оценил глава кабмина Кыргызстана
16:20
Айсберг А23а утратил статус крупнейшего в мире, потеряв 67 процентов площади