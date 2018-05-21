100-процентный охват. Все водители маршруток приобрели страховые полисы

На сегодня в Бишкеке все водители маршрутных такси взяли страховые полисы. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель начальника Управления городского транспорта мэрии Нурлан Атыканов.

По его словам, фирмы-перевозчики отчитались официально, что у всех водителей есть полисы.

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«Именно фирмы-перевозчики работают с водителями, поэтому мы запросили у них информацию. Стоимость страхового полиса зависела от количества посадочных мест в транспорте, указанных в техпаспорте, — за каждое по 136 сомов», — сказал он.

Напомним, требование приобрести страховые полисы стало одной из причин забастовки водителей 2 апреля. Хотя Закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами был принят 4 августа 2008-го, только с этого года стали штрафовать за отсутствие полиса.

«Мы провели выборочные проверки. У всех водителей были полисы. Сейчас ажиотажа нет. Это требование закона, и его надо исполнять всем», — добавил Нурлан Атыканов.